Caro gas, l’allarme di Pichetto Fratin: "Se il prezzo rimarrà alto dovremo intervenire"

Pichetto lancia l’allarme sul gas: “Se il prezzo rimarrà alto dovremo intervenire, problema per gli stoccaggi”

"Se il mercato del gas tenesse questi prezzi, non scendesse, dovremo in qualche modo trovare un intervento sul prezzo complessivo, che riguarda tutti, imprese e utenze domestiche". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, su Radio Uno. "Nel momento in cui ci sarà lo strumento di valutazione del costo della produzione energetica da nucleare, lo Stato valuterà di quanto integrare nella tariffa, allo stesso modo che sta facendo con il fotovoltaico o l'eolico, per creare il maggior vantaggio possibile al Paese", ha aggiunto.

"In questo momento sono in un strettissimo rapporto con il ministro dell'Economia Giorgetti - ha spiegato Pichetto -, perché credo che dobbiamo andare avanti assolutamente con misure come l'energy release, per i grandi utilizzatori di energia elettrica, che sono circa 4.000. Stiamo ragionando anche sulle imprese energivore da gas, le gasivore". "Io manifesto anche una preoccupazione - ha detto ancora il ministro -.

Siamo in Europa fra quelli che hanno stoccaggi abbastanza buoni, però stanno scendendo, e li dovremo ricostituire. E ricostituire gli stoccaggi col gas sopra i 35 euro diventa un problema serio per lo Stato. Al punto che io tre giorni fa ho già ridato il via allo stoccaggio, per ricostituire le riserve per il prossimo inverno". "Ho chiesto all'Unione Europea di minacciare almeno di mettere un price cap - ha spiegato Pichetto -, che non significa fissare il prezzo di gas, ma dire 'sospendo le quotazioni'.

E sospendere le quotazioni non vuol dire impedire di comprare o vendere. La compravendita fisica prosegue, ma non si può più scommettere a termine, e non si può più vendere a termine". L'aumento del prezzo del gas secondo Pichetto "si è verificato a seguito della tensione di mercato per la chiusura del gasdotto che attraversa l'Ucraina. Questa chiusura ha fatto venire bene in Europa un quantitativo non rilevantissimo, al 4-5% del consumo europeo, che tra l'altro non riguarda l'Italia. Ma il calo è arrivato alla borsa europea del gas, il Ttf di Amstrerdam. E' un mercato che ha anche una valenza molto finanziaria, che ha molte operazioni di acquisto e vendita a termine, e questo determina qualche tensione".