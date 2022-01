Pil 2021 in rialzo del 7%: altro che Draghi, la Francia cresce più di noi

La crescita della Francia ha raggiunto il 7% nel 2021, un rimbalzo che "cancella la crisi economica", secondo Bruno Le Maire

La Francia archivia (quasi) completamente l'anno nero del Covid: secondo una prima stima pubblicata Venerdì 28 gennaio a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (Insee), riportata da Le Monde, la crescita del Pil, il prodotto interno lordo, francese ha raggiunto il 7% nel 2021, un balzo che non si verificava da cinquantadue anni, ma che arriva dopo la recessione record del 2020 (-8%).

Con un quarto trimestre del 2021 che ha registrato una crescita dello 0,7%, l'economia francese "ora supera nettamente" il suo livello prima della crisi sanitaria, sottolinea Insee. Uno “spettacolare rimbalzo” che “cancella la crisi economica”, ha commentato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire. "L'economia francese funziona a pieno regime e ha una forte capacità di reazione", ha assicurato. “Ci sono settori che continuano ad avere difficoltà: turismo, eventi e hotel", ha dettagliato Bruno Le Maire. Li sosteniamo, ma la stragrande maggioranza dei settori francesi sta ripartendo con forza", ha concluso.

"La performance dell'economia francese supera così le previsioni dell'Inseee della Banque de France, che prevedevano una crescita del 6,7% per il 2021. Ciò deriva in particolare da una revisione al rialzo di 0,1 punto di crescita del Pil durante ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, dettagli Insee", spiega Le Monde.

"Tuttavia, continua Le Monde, per tutto il 2021, il Pil rimane "1,6% al di sotto della media del 2019" , aggiunge l'istituto, segno che il 2021 non segna del tutto un ritorno alla normalità per l'economia, essendo stata nuovamente la prima parte dell'anno caratterizzato da importanti restrizioni sanitarie legate all'epidemia di Covid-19". "Nel 2021 la crescita è stata trainata in particolare dal forte incremento della produzione di beni e servizi (+7,4%, dopo il -8,5% del 2020), anche se la produzione di beni “rimane significativamente in calo” rispetto al suo livello medio di 2019.

"I consumi delle famiglie, penalizzati nel primo semestre dalle restrizioni sanitarie, sono tornati ai livelli pre-crisi solo a fine anno, registrando complessivamente un aumento del 4,8% nel 2021 (–7,2% nel 2020). Ma nel 2021 nel suo complesso, rimane al di sotto del livello medio per il 2019", sottolinea ancora Le Monde.

"Gli investimenti delle famiglie, delle imprese e degli enti locali, conclude Le Monde, in rimbalzo dell'11,6%, hanno ampiamente superato il livello del 2019. Infine, il commercio estero ha contribuito leggermente alla crescita, anche se, in media, rapporto annuale, “export e import restano nel 2021 a un livello particolarmente degradato, rispettivamente dell'8,5% e del 5,5% inferiore al livello medio del 2019”.