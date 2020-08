Pmi, moratoria debiti fino al 31/1. Contributi ai negozi del centro storico

Lavoro, salute, scuola, Enti locali e sisma, sostegno e rilancio dell'economia, misure fiscali. Sono 91 gli articoli dell'ultima a bozza del decreto di agosto che il Governo dovrebbe varare in settimana. Un testo che nel pomeriggio dovrebbe andare al vaglio del pre-consiglio dei ministri e su cui in mattinata (iniziata ieri sera e aggiornata) si è tenuta una riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza.

Dallo stop alla seconda rata Imu per gli alberghi, gli stabilimenti balneari, le fiere e i cinema alla proroga fino al 31 gennaio 2021 della moratoria dei debiti per le Pmi e dal rinvio al 15 ottobre (prima al primo settembre) della partenza delle lettere con le cartelle esattoriali per oltre 6,7 milioni di soggetti fra famiglie e imprese al contributo a fondo perduto ai negozi dei centri storici e ai 600 euro al mese per giugno e luglio ai lavoratori stagionali dei settori del turismo, delle terme e dello spettacolo. Ecco cosa prevede l'ultima bozza:

PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA AL 15 OTTOBRE: Misure fiscali ancora in via di definizione nell'ultima bozza del decreto agosto, al varo in settimana, secondo le intenzioni del Governo. In particolare la "Rimodulazione opzionale del pagamento delle imposte sospese - Ulteriore rateizzazione dei versamenti" e' ancora senza dettagli, mentre per quanto riguarda la "Proroga della riscossione coattiva" e' fissato il rinvio al 15 ottobre.

AL CASHBACK PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DESTINATI 1,5 MILIARDI NEL 2021: Ci saranno 1,5 miliardi in piu' nel 2021 per il cashback che dovra' stimolare i pagamenti elettronici, Mentre per gli oneri 2020 le coperture non sono ancora individute. Sara' il ministro dell'economia, sentito il Garante privacy, a stabilire le condizioni e le modalita' attuative, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso. L'attribuzione ed erogazione dei rimborsi e' affidata a Consap, come le altre attivita' strumentali e accessorie, per cui sono stanziati fino a 1,5 milioni. Il cashback e' uno degli strumenti cruciali su cui il governo ha impostato il piano cashless per la lotta all'evasione fiscale.

STOP ALLA SECONDA RATA DELL'IMU PER ALBERGHI, STABILIMENTI BALNEARI, FIERE E CINEMA: Stop alla seconda rata dell'Imu per le strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi e b&b, agli stabilimenti balneari (anche su laghi e fiumi). Il decreto estende la misura anche alle fiere e ai cinema e teatri, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attivita'. Per cinema e teatri lo stop sara' esteso anche all'imposta dovuta per il 2021 e il 2022.

PROROGA DELLA MORATORIA PER LE PMI AL 31 GENNAIO: La moratoria per le Pmi viene estesa dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Per le imprese gia' ammesse alle misure di sostegno la proroga e' automatica. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno, si legge nel testo. La disposizione e' autorizzata dalla Commissione europea. Alle relative esigenze si fa fronte con la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia Pmi.

SPUNTA UNA NOVITA' SUI PIR, SALE IL LIMITE ANNUALE A 300 MILA EURO: Spunta nell'ultima bozza del decreto agosto un'altra novita' sui Pir, i Piani di individuali di risparmio: un articolo della bozza prevede l'innalzamento da 150 a 300 mila euro del limite annuale attualmente previsto. La norma tuttavia non e' ancora dettagliata. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il direttore del Tesoro Alessandro Rivera avevano, recentemente, insistito sull'importanza di questi strumenti a sostegno degli investimenti e sull'opportunita' di renderli sempre piu' efficaci e accessibili.

PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP AL 31 DICEMBRE: L'ultima bozza del Decreto agosto, che il Governo si appresta a varare, conferma la "Proroga dell'esonero TOSAP e COSAP". Le due imposte vengono sospese, in base alla bozza, fino al '31 dicembre 2020', non piu' fino al '31 ottobre 2020'.

PIU' FONDI PER STRAORDINARI IN SANITA' PER TAGLIARE LE LISTE D'ATTESA: Più fondi per gli straordinari in sanita' per recuperare "prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza". Il decreto stanzia oltre 480 milioni aggiuntivi e consente alle Regioni di aumentare dell'1% i limiti di spesa. Sara' possibile aumentare il compenso straordinario per dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, reclutare nuovo personale a tempo determinato e aumentare il monte ore dell'assistenza specialistica in convenzione.

