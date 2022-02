Pnrr, istruzione, volontariato e giustizia: le opportunità Ue da non perdere

Per la prima volta anche avvisi pubblici relativi alle risorse del Pnrr, opportunità di studio, volontariato e tirocinio

Cittadinanza, giustizia, istruzione, inclusione, Piano nazionale di ripresa e resilienza e opportunità lavorative: il gruppo dell'alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europea pubblica il monitoraggio delle opportunità Ue in corso, tra cui programmi nell'ambito della cittadinanza europea e della giustizia e bandi per l'istruzione. In questo invio, per la prima volta, sono presenti anche avvisi pubblici relativi alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre a bandi delle regioni e opportunità di studio, volontariato e tirocinio.

La prima parte del monitoraggio è dedicata a cittadinanza, giustizia, istruzione e bandi e incentivi delle regioni. In particolare nella sezione cittadinanza troviamo iniziative per la memoria europea, i gemellaggi e reti di città, proposte per promuovere i diritti dei bambini e il premio per le capitali europee dell'inclusione e della diversità. Il progetto ha lo scopo di sostenere la memoria europea, le diversità tra i cittadini, la discriminazione e il razzismo. Tutti i bandi hanno scadenza tra il 15 febbraio e il 22 maggio.

Il capitolo giustizia comprende finanziamenti a favore di progetti transnazionali di giustizia elettronica, progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Nel capitolo istruzione spicca il bando Erasmus plus 2022: il programma finanzierà progetti di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione transfrontaliera per 10 milioni di cittadini europei di tutte le età e di ogni estrazione. Il programma punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere la transizione verde e digitale.

Tra le novità 2022 il capitolo legato al piano nazionale di ripresa e resilienza, suddiviso in cultura e istruzione. Per quanto riguarda la cultura si punta a intervenire sulla valorizzazione di parchi e giardini storici, la riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali, cinema pubblici e privati e piccoli borghi storici.

Infine, sul fronte istruzione in campo vi sono progetti legati allo sport, la scuola, piani per asili nido e servizi legati alla cura dell'infanzia. Infine sul fronte giovani nella lista troviamo bandi per borse di studio, volontariato, tirocini e finanziamenti per due eventi giovanili europei locali. I bandi sono aperti sia a organizzazioni pubbliche che private.