Pnrr, la Ragioneria di Stato: "Rischio di truffe e cricche con quei miliardi"

Pnrr, "eventi di illecita captazione di risore pubbliche". L'allarme della Ragioneria di Stato

Sul Pnrr ci sono "questioni urgenti da affrontare". Questo è quanto ha messo nero su bianco la Ragioneria di Stato. Si tratta di un forte richiamo fatto agli enti appaltatori. Servono - secondo la nota diffusa - regole più stringenti. Scatta l'allarme fatture false, conflitto di interessi e prezzi gonfiati. L'impegno richiesto - si legge su Repubblica - è "urgente". Perché "il flusso di denaro" che circola è "ingente": 102 miliardi, i soldi del Pnrr che l'Italia ha incassato fino ad oggi. E soprattutto perché - recita l’alert che arriva dal ministero dell’Economia - l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di essere vanificato dal malaffare. "Da eventi di illecita captazione di risorse pubbliche", è l’espressione che marca la portata del rischio. Tutto scritto nella nuova versione della "Strategia generale antifrode Pnrr" allestita dall’Ispettorato generale che risponde alla Ragioneria.

"Si invitano le amministrazioni titolari di misure Pnrr a recepire tempestivamente i contenuti del nuovo documento", scrive il Ragioniere Biagio Mazzotta nella circolare che accompagna le nuove disposizioni per Palazzo Chigi e i ministeri. È all’interno dei dicasteri che si sollecita a fare di più e meglio. L’attenzione è focalizzata sull’anello più sensibile della catena dei controlli che oltre alla cosiddetta Rete dei referenti antifrode (Mef, Guardia di Finanza e un componente nominato da ogni ministero), può contare anche sul supporto di Bankitalia, Anac, Corte dei conti e Colaf, il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea. Per questo le amministrazioni potranno utilizzare cartellini rossi, indicatori che "richiamano comportamenti e fatti potenzialmente anomali, che possono far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad una frode". La lista dei cartellini è ben dettagliata, a evidenziare le diverse fattispecie in cui si può nascondere l’illecito.