Poltrona Frau acquisisce KJ Ryan: nuovo leader europeo degli interni auto

Poltrona Frau acquisisce KJ Ryan

Poltrona Frau, società del gruppo Haworth Lifestyle, ha acquisito la quota di maggioranza di Kj Ryan, azienda del Regno Unito, che impiega più di 150 dipendenti, focalizzata sullo sviluppo e la produzione di componenti per interni di automobili di lusso. KJ Ryan confluirà nella Business Unit Interiors in Motion di Poltrona Frau con sede a Tolentino (Macerata). La nuova entità sarà leader in Europa nello sviluppo e produzione di interni per veicoli di lusso e con alto livello di personalizzazione, avrà un fatturato di circa 120 milioni di euro con oltre 600 dipendenti e 3 stabilimenti produttivi nei due Paesi.

"Con l'acquisizione di Kj Ryan - commenta Ervino Riccobon, Ceo di Poltrona Frau Interiors in Motion - rafforzeremo in modo significativo la nostra capacità di collaborare con le principali case automobilistiche nella progettazione, nello sviluppo e nella fornitura di interni di altissimo livello in uno dei mercati più importanti al mondo per le auto di lusso". Gli fa eco Kevin Ryan che si definisce "molto fiducioso" da questa unione, "le competenze, know-how e credibilità che ho costruito in 40 anni di lavoro nel settore hanno trovato la migliore piattaforma possibile per essere alimentate e ampliate anche in futuro". Infine, per Dario Rinero, Ceo di Haworth Lifestyle, "non vediamo l'ora di continuare questa espansione e questa storia di successo"