PopBari, ok di Gualtieri al versamento di 430 milioni a Banca Mezzogiorno-Mcc

Il progetto di rilancio della Banca Popolare di Bari si arricchisce di un tassello importante. Il Ministero dell'Economia ha autorizzato il versamento di 430 milioni in favore di Banca Mezzogiorno-Mcc, attraverso una corrispondente operazione in favore della controllante Invitalia, al fine di procedere alla ricapitalizzazione della popolare pugliese.

Il versamento consentirà a Mediocredito Centrale, assieme al FFondo Interbancario di Tutela dei Depositi, di guidare l'operazione di rilancio della Banca Popolare di Bari sottoposta all'assemblea dei suoi azionisti prevista per il 29 e 30 giugno, operazione che si sostanzia nell'assorbimento delle perdite grazie all'intervento del Fondo guidato dal presidente Salvatore Maccarone, la trasformazione della banca in società per azioni e la sua ricapitalizzazione ai fini della realizzazione del nuovo piano industriale. Ad annunciare il passaggio dei fondi a Mcc è stato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri durante il punto stampa dopo gli Stati Generali dell'economia a Villa Pamphili.



"Proprio oggi abbiamo pubblicato il decreto che trasferisce 430 milioni a Mcc per consentirle di procedere all'aumento di capitale della banca Popolare di Bari", ha affermato il ministro sottolineando che quello dell'istituto pugliese è "un dossier su cui stavamo lavorando da molto tempo, complesso, che si sta avviando a positiva conclusione e quindi siamo molto soddisfatti e naturalmente adesso lavoreremo per il buon esito dell’assemblea".