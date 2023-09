Prada, dividendi di lusso: cedole da 225mln. Estate da record per la maison

Prada, ricavi in aumento e ricche cedole. Continui successi per la maison quotata ad Hong Kong

Il marchio Prada fa ricche le società controllate, estate da incorniciare per la maison di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli quotata ad Hong Kong dal 2011. Poche settimane fa, infatti, - riporta Affari e Finanza di Repubblica - dal celebre marchio di moda è affluito nel sistema delle holding controllanti un dividendo di oltre 225 milioni di euro. Tanto vale, infatti, la cedola incassata su quell’80% della Prada spa che ha deliberato l’erogazione ai soci di un dividendo di 0,11 euro ad azione per un importo totale di 281,4 milioni. Del resto nel 2022 i ricavi netti del gruppo si sono attestati a 4,2 miliardi, in aumento del 21% a cambi costanti rispetto all’anno prima, dato che ha battuto le attese degli analisti; sopra le attese anche l’utile netto (465 milioni). Vento in poppa anche sul titolo Prada: dall’inizio di quest’anno è in rialzo del 14,87%, a un anno del 27,35%, a tre anni del 66,35% e a cinque del 47,32%.