Prestiti, i giovani trainano la ripresa del mercato. Dai telefoni alle auto

Prestiti, aumentano le richieste di finanziamento. La fascia 18-28 anni e i trend

Per quanto riguarda le richieste di prestiti si registra un trend positivo nel 2024 rispetto ai dati dell'anno precedente. Questo è quanto emerge dal Rapporto sui Prestiti di Segugio.it – punto di riferimento nel mercato italiano per la comparazione online di finanziamenti, assicurazioni e servizi di utility, parte di Mavriq – ed Experian – principale società di global information al mondo – che prende in considerazione prestiti personali, finalizzati e cessione del quinto, offrendo una panoramica esaustiva sulle richieste di finanziamento degli italiani e individuando le tendenze di consumo.

Dopo un 2023 di leggera ripresa, nel 2024 il mercato dei prestiti dovrebbe tornare a crescere grazie alla flessione dei tassi di interesse partita nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Ad animare il mercato sono soprattutto i giovani nella fascia 18-28 anni, con volumi di richieste in crescita anno su anno sul totale sia per i prestiti finalizzati (+28%) sia per i personali (+21%), e un conseguente aumento del rischio di credito. La finalità principale di finanziamento rimangono gli smartphone, ma nel 2023 è cresciuto notevolmente il mercato del finanziamento auto, soprattutto per quelle nuove.