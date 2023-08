Puglia, cala il turismo: "Prezzi troppo alti". Imprenditori furiosi: "Low-cost non c'è solo in Albania"

Puglia, calano i turisti a causa dei prezzi troppo alti. Ma tuonano gli imprenditori: "Il low-cost non esiste solo in Albania"

Dopo il trauma “bollette”, ora bisogna vedersela anche con il caro-vacanze. Proprio quando i prezzi di luce e gas iniziano finalmente ad abbassarsi dopo aver pesantemente gravato sui conti di milioni di famiglie, gli italiani non possono neanche godersi il meritato riposo nei mesi estivi a causa dei costi proibitivi delle località balneari.

A lanciare l’appello, preoccupato per il calo dei turisti dovuto ai prezzi alti, è Francesco Caizzi, presidente della Federalberghi Puglia. “Il calo più importante si registra in zone balneari come il Salento e parte del Gargano, i nostri maggiori attrattori”, spiega Caizzi.

“La Puglia”, continua, “è turismo balneare. Ma anziché valorizzarlo lo abbiamo snobbato, privilegiando ad esempio i borghi o altre destinazioni. Per carità, non dico che sia sbagliato, ma lo zoccolo duro dei turisti che arrivavano da noi era legato alle spiagge. Oggi invece si sta puntando su altro cercando di fidelizzare una nuova tipologia di turista (come i biker o i camminatori) ma si sta completamente rischiando di discriminare il turista balneare”.