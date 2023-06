Ripartizione spese condominiali errate: come accorgersene e pagare meno

Ripartizione spese condominiali errate: cosa succede se il conteggio è sbagliato? Ecco quando si può contestare e pagare meno

Vivere in condominio significa anche dover rispettare alcuni oneri, tra i quali pagare le spese per la gestione dello stabile, per quanto riguarda le parti comuni, agli inquilini. Le cosiddette spese condominiali possono essere di natura ordinaria o straordinaria e vengono ripartite in base ai millesimi. In sostanza si paga in rapporto al valore oggettivo del proprio immobile. Cosa succede però se durante la riunione di condominio le spese vengono ripartite in modo errato? Ecco quando è possibile contestarle e richiedere un riconteggio.