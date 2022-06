Ristoranti, Italia prima in Europa per locali di qualità. Sesta nel mondo

Foodservice Market Monitor 2021, Italia prima in Europa per numero di ristoranti di qualità

L’Italia è leader in Europa per ristoranti di qualità. Secondo i dati del Foodservice Market Monitor 2021 realizzato da Deloitte, il nostro Paese è al primo posto europeo per diffusione di “full service restaurant” (Fsr – ristorante con servizio al tavolo, di qualità) e al sesto nel mondo. Questo formato di ristorazione risulta il secondo per tasso di crescita dopo lo Street Food (rispettivamente +18,8% e +21,3% Cagr 20-21), che nonostante ciò si ferma al 5% delle quote di mercato.

“Con il 44% di market share, la Cina guida per valore del full service, seguita da distanza dagli Usa (16%)”, commenta Tommaso Nastasi, value creation services leader di Deloitte. “L’Italia si posiziona sesta a livello globale per diffusione, con un rialzo del +14,5% dall’anno precedente (Cagr 20-21) e un valore di 31 miliardi di euro”.

Nel Belpaese, secondo i dati, un’attività su due sceglie questa tipologia di formato e la restante metà si divide tra quick service (28%) e café e bar (21 per cento). “A conti fatti”, continua Nastasi, “siamo i primi in Europa sia per valore che per penetrazione di ristoranti di qualità con servizio al tavolo (Fsr)”.

Considerando invece la struttura societaria, le catene di ristorazione costituiscono solo l’8% degli esercizi commerciali del settore in Italia, forti però di una crescita del 23,2% che si misura con il +18,8% registrato nel medesimo periodo a livello europeo e del +14,8% a livello globale (rappresentando circa un terzo del mercato globale del Foodservice).

Come riporta Pambianco, questo format è predominante in Nord America, dove conta per il 59 per cento. Più in generale, il mercato della ristorazione nel 2021 nel mondo ha raggiunto un valore complessivo pari a 2.221 miliardi, segnando un rialzo del 15,6% dall’anno precedente (1.921 miliardi).

Leggi anche: