Ryanair,addio alla borsa di Londra prima di Natale.Resterà a quotata a Dublino

La decisione di Ryanair segue l'annuncio della compagnia mineraria Bhp

Ryanair si prepara a salutare il London Stock Exchange prima di Natale. Come preannunciato nelle scorse settimane, il vettore ha confermato infatti che procederà con il delisting delle proprie azioni dalla borsa di Londra a partire dal 20 dicembre. La compagnia aerea low cost ha riferito di aver comunicato la sua intenzione di richiedere la cancellazione dall'indice Lse alla Financial Conduct Authority del Regno Unito, e che il suo ultimo giorno di negoziazione sul listino della City sarà il 17 dicembre.

La società continuerà ad avere la sua quotazione primaria su Euronext Dublino, con le American Depositary Receipts quotate al Nasdaq. Ryanair aveva anticipato la sua intenzione di procedere con il delisting all'inizio del mese, in occasione della presentazione dei risultati della prima metà dell'anno, dicendo di aver considerato l'opzione come conseguenza della Brexit.

La decisione giunge dopo una restrizione dei diritti di voto per gli azionisti britannici della compagnia aerea dopo l'uscita del Regno Unito dalla Ue e segue l'annuncio della compagnia mineraria Bhp, che ad agosto ha detto di voler abbandonare la struttura di doppia quotazione scegliendo Sydney come listing principale. La decisione di lunedì di Royal Dutch Shell di eliminare la struttura azionaria a doppia categoria e spostare il quartier generale in Gran Bretagna dall'Olanda ha rinnovato l'attenzione sulle doppie quotazioni, spesso criticate perché ritenute troppo complesse e costose.

Il trading su Lse in termini di percentuale del volume complessivo degli scambi si è sostanzialmente ridotto nel 2021, aveva riferito la società all'epoca, per tale motivo il consiglio di amministrazione stava riconsiderando i vantaggi di mantenere la quotazione.

"La migrazione da Lse è coerente con una tendenza generale per il trading delle azioni di società dell'Ue dopo la Brexit ed è, potenzialmente, più significativa per Ryanair a causa dell'estensione del divieto di acquisto di azioni ordinarie di Ryanair ai cittadini del Regno Unito dopo la Brexit", aveva dichiarato la società.