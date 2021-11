Ryanair: rimbalza traffico passeggeri, +128%. E considera delisting a Londra

Ryanair: raddoppiato traffico semestre a 39,1 milioni di passeggeri

Ryanair riduce le sue perdite trimestrali a 48 milioni ma si aspetta di registrare una perdita annuale fino a 200 milioni di euro perche' avrebbe applicato consistenti sconti sui biglietti per riempire gli aerei durante l'inverno. La compagnia aerea irlandese, che ha operato piu' voli questa estate rispetto ai suoi rivali europei, ha riportato una perdita ante-imposte di 48 milioni di euro per i sei mesi a settembre.

Durante i sei mesi da aprile a settembre scorso, il traffico e' rimbalzato del 128% a 39,1 milioni di passeggeri contro i 17,1 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, ma si tratta sempre del 54% in meno rispetto al 2019. Ryanair dovrebbe registrare una perdita tra i 100 e i 200 milioni di euro per l'anno finanziario, che termina il 31 marzo, ha detto l'amministratore delegato del gruppo Michael O'Leary il quale ha comunque rialzato l'obiettivo di crescita quinquennale di 225 milioni di passeggeri all'anno entro il 2026, dai 200 milioni previsti in precedenza. Con Ryanair sono 149 milioni i passeggeri che hanno volato all'anno prima della pandemia. la compagnia aerea ha ribadito che si aspetta di tornare alla redditivita' pre-COVID nell'anno che termina a marzo 2023.

La compagnia aerea sta inoltre considerando il delisting dalla Borsa di Londra.