Saipem, il calo ora tocca quasi -40%. Gli analisti: aumento da oltre 1,5 mld

Secondo gli analisti serviranno almeno 1,5 miliardi di euro

Saipem ancora sorvegliata speciale a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo lasciano sul terreno un altro 2,3% a 1,16 euro. Da lunedì scorso, da quando cioè l’ex gioiello dell'Eni che realizza infrastrutture nei settori petrolifero e delle rinnovabili ha l'allarme conti, la capitalizzazione di mercato della società guidata da Francesco Caio si è ridotta di quasi il 40%, a 1,22 miliardi.

Venerdì la società ha annunciato la nuova struttura organizzativa che vede l'ingresso di due figure manageriali, vicine ai grandi soci Eni e Cdp, che affiancheranno l'amministratore delegato e dovranno accompagnare la società nel processo di ristrutturazione e rilancio.

In particolare è stata costituita una "nuova direzione generale con ampie deleghe operative e gestionali", nell'ambito della quale Alessandro Puliti, direttore generale Natural Resources di Eni, ricoprirà il ruolo di direttore generale.



L'andamento del titolo Saipem negli ultimi sei mesi

Si unisce inoltre al team di management, a diretto riporto del nuovo direttore generale, anche Paolo Calcagnini, vice direttore generale e chief business officer di Cdp. "Riteniamo che la nomina dei due manager sia il primo passo per poter procedere al rafforzamento del capitale di Saipem che potrebbe essere di almeno 1-1,5 miliardi", scrivono gli analisti di Equita.

L'annuncio della riorganizzazione è "un passo avanti verso l'aumento di capitale" anche secondo gli esperti di Intesa Sanpaolo. "Crediamo - aggiungono - che gli azionisti principali potranno optare per una ricapitalizzazione anche superiore a 1,5 miliardi". In questo caso, calcolano, "con uno sconto sul Terp al 40% il prezzo dei titoli ex diritto potrebbe essere inferiore a 1,15 euro".