San Benedetto raggiunge 1mld di fatturato e premia duemila collaboratori

San Benedetto, fatturato record da 1mld: bonus per collaboratori e collaboratrici

Il Consiglio di Amministrazione di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., tramite il proprio Presidente Enrico Zoppas, esprime soddisfazione per i risultati conseguiti nel 2023 e comunica di aver deciso di erogare un premio per tutti i collaboratori e collaboratrici del Gruppo come riconoscimento per il contributo che ha permesso all’Azienda di superare per la prima volta nella sua storia il miliardo di fatturato e di confermarsi leader nel beverage analcolico in Italia. La comunicazione del premio è avvenuta durante l’incontro annuale per gli auguri di Natale e ha colto di sorpresa i molti lavoratori e lavoratrici presenti nella sede di Scorzè e collegati in remoto dagli stabilimenti italiani.

Il premio di 600 euro sarà riconosciuto a tutti i 2000 collaboratori e collaboratrici degli stabilimenti italiani del Gruppo – Scorzè (Venezia), Paese (TV), Pocenia (Udine), Donato (Biella), Popoli (Pescara), Nepi (Viterbo), Viggianello (Potenza), Cutolo (Potenza) – nonché ai lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti esteri di Spagna, Polonia e Ungheria, e sarà erogato nel mese di gennaio 2024 mediante accredito nel portale welfare aziendale.

“Il traguardo che è stato raggiunto è veramente importante, frutto di scelte rese difficili dal periodo economico che stiamo vivendo e dal continuo impegno a mantenere alto il valore del marchio San Benedetto nei mercati italiano ed estero” – dichiara Enrico Zoppas, Presidente e Amministratore Delegato Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. – “Abbiamo attraversato un mare in tempesta e ci prendiamo un momento per recuperare le energie, pronti a ripartire verso obiettivi ancora più ambiziosi. In questo momento, come Consiglio di Amministrazione, abbiamo sentito in maniera unitaria il desiderio di ringraziare i nostri collaboratori e collaboratrici con un segno tangibile, che è un apprezzamento per il lavoro svolto ma anche una sfida a continuare su questa strada”.

Lo strumento del welfare permette molteplici agevolazioni: dall’ambito famiglia (ad es. istruzione, formazione, cura dei figli, assistenza anziani e disabili), ai servizi vari (es. abbonamenti trasporti, pagamento rata passiva dei mutui, buoni carburante), dal tempo libero (sport, viaggi, cultura), all’assistenza sanitaria (visite specialistiche, esami di laboratorio, check up, cure dentali e odontoiatriche, alimentazione e benessere, fisioterapia e riabilitazione, attività sportive, terme e centri benessere) e alla previdenza complementare. Inoltre, i dipendenti avranno la possibilità di estendere l’utilizzo del credito per acquistare buoni spesa o scegliere il rimborso per bollette di acqua, luce e gas.