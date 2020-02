Sorgenia e Open Fiber: partnership per offrire una connessione ultraveloce

Da oggi Sorgenia è ancora più digitale e sostenibile: i clienti della Digital Energy Company potranno richiedere la connettività FTTH (Fiber To The Home) ed avere così performance di navigazione elevatissime, non paragonabili a quelle delle reti in rame o miste fibra-rame.

La scelta è coerente con i valori di attenzione all’ambiente e innovazione che Sorgenia promuove da sempre. La fibra è oggi considerata una tecnologia “future-proof”: non solo ha un bassissimo impatto ambientale ma concorre a rendere sempre più accessibili i servizi digitali, riducendo gli sprechi e diffondendo una cultura green.

La scelta del partner tecnologico è caduta su Open Fiber perché realizza infrastrutture di rete a banda ultralarga solo in fibra ottica, che permette la navigazione a 1 gigabit al secondo, e ha l’obiettivo di assicurare in pochi anni una copertura capillare delle città e di tutto il territorio italiano.

L’Ad di Sorgenia, Gianfilippo Mancini, ha dichiarato: “La scelta di offrire internet ultraveloce è in linea con il nostro impegno a sviluppare soluzioni digitali e attente all’ambiente. Abbiamo scelto la migliore tecnologia oggi esistente e condiviso con il nostro partner Open Fiber l’obiettivo di portare la banda ultra larga nelle case degli italiani. I clienti di Sorgenia potranno da oggi gestire energia e fibra attraverso un’unica app, ed avere il mondo a portata di clic”.

Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato Open Fiber ha sottolineato: “L’accordo con Sorgenia conferma la validità della grande opera che Open Fiber sta realizzando in tutto il Paese. È un passo importante perché grazie alla nostra offerta Open Internet riusciamo ad aprire il mercato a nuovi player consentendo di vendere connessione internet al cliente finale utilizzando la rete FTTH e l’infrastruttura tecnologica che mettiamo a disposizione. Questa iniziativa commerciale conferma e declina in tutto il suo potenziale la natura neutrale di Open Fiber che garantisce a tutti parità di accesso alla propria rete”.

La nuova offerta Next Fiber di Sorgenia abbina sostenibilità e convenienza. I clienti di Sorgenia potranno avere un unico partner per la fornitura energetica e per la fibra ultraveloce, a condizioni particolarmente vantaggiose di prezzo e di qualità del servizio. Tra gli aspetti più innovativi dell’offerta, un Energy Lab all’interno della app di Sorgenia che consente di effettuare un checkup della spesa energetica, scomponendo i consumi elettrici per ogni elettrodomestico e dando suggerimenti su come risparmiare e ridurre il proprio carbon footprint. Il servizio si basa su algoritmi di AI che acquisiscono i dati direttamente dai contatori di ultima generazione.