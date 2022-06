Stellantis, accordo con Ctr per la fornitura di litio delle batterie

Stellantis-Controlled Thermal Resources, l'intesa garantirà 25.000 tonnellate di idrossido di litio all'anno

Stellantis e Controlled Thermal Resources hanno annunciato oggi la firma di un accordo vincolante per la fornitura da parte di Ctr di idrossido di litio per batterie da utilizzare per la produzione dei veicoli elettrificati di Stellantis in Nord America.

Il progetto Hell's Kitchen di Ctr, nella contea californiana di Imperial, recupererà il litio dalle salamoie geotermiche utilizzando energia rinnovabile e vapore per produrre litio per batterie in un processo integrato a ciclo chiuso, eliminando la necessità di bacini di evaporazione delle salamoie, di miniere a cielo aperto e di processi di lavorazione alimentati da combustibili fossili. L'accordo, di durata decennale, prevede che Ctr fornisca a Stellantis fino a 25.000 tonnellate di idrossido di litio all'anno.

A fine 2021 Stellantis ha annunciato un accordo di fornitura simile a supporto della sua produzione di veicoli in Europa. Nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato programmi per realizzare globalmente vendite annuali di vetture elettriche a batteria pari a cinque milioni entro il 2030, raggiungendo con i BEV il 100% del mix di vendite di veicoli in Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri in Nord America.

Stellantis ha inoltre aumentato la capacità pianificata di batterie da 140 GWh a circa 400 GWh. L'incremento verrà supportato da cinque impianti di produzione di batterie in Europa e Nord America e da contratti di fornitura aggiuntivi. Ctr produrrà idrossido di litio e carbonato di litio per batterie insieme a energia geotermica nella contea di Imperial, in California, con una capacità del giacimento di oltre 300.000 tonnellate l'anno.

