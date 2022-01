Stellantis in Cina, partenza in salita. E Tavares restituisce il prestito Sace

Stellantis punta a salire al 75% in jv con Gac Group in Cina

Stellantis sbanda in Cina, il mercato da 1,4 miliardi di abitanti dove i grandi gruppi mondiali battagliano con il coltello fra i denti per accaparrarsi una domanda crescente di quattroruote? A prima vista parrebbe un semplice incidente di percorso, superabile riallacciando i fili del dialogo con gli ormai decennali partner commerciali di Guangzhou Automobile Group (Gac). Peccato che per l'operazione che ha in mente Carlos Tavares serva il disco verde del governo cinese, sempre molto attento alle prerogative dei gruppi made in China.

Riavvolgiamo i nastri. In vista del varo il primo marzo del primo piano industriale Stellantis, all’interno del quale troverà ampio spazio il rilancio del business in Cina, il top manager portoghese ha fatto la prima mossa per ribilanciare la presenza in un’area dove Stellantis è strutturalmente in ritardo rispetto agli altri principali competitor. Il gruppo ha annunciato di voler aumentare la partecipazione, oggi pari al 50%, nella joint venture nel Dragone con Gac che produce veicoli a marchio Jeep, partnership messa in piedi nel marzo 2010 e in cui ora il duo Tavares-Elkann vuole salire al 75% del capitale.

Il problema, accusano gli alleati del Colosso d’Oriente, è che le due parti non hanno ancora firmato nessun accordo formale, in più Gac che ha criticato Stellantis per aver rilasciato un comunicato senza la sua approvazione ha fatto sapere urbi et orbi di aver appreso della volontà in loco del quarto gruppo mondiale nato dalla fusione fra Fiat-Chrysler e Peugeot solo dal sito corporate dei partner.

Da Stellantis, da cui non hanno fornito dettagli finanziari sull'accordo proposto, hanno replicato che l'operazione era già stata concordata, mentre i cinesi hanno sottolineato come Gac rispetterà rigorosamente la politica nazionale cinese e le procedure richieste per quanto riguarda le joint venture straniere e le questioni di cooperazione.

L'annuncio è un elemento fondamentale del piano di Stellantis per la costruzione di nuove basi per la sua attività nel Dragone, dove lo scorso settembre il gruppo aveva annunciato che avrebbe creato un'organizzazione operativa semplificata "Stellantis Jeep" per sviluppare il marchio e a cui mettere a servizio proprio la joint venture con Gac. Una strategia focalizzata sullo stabilimento produttivo di Changsha che sta attualmente preparando il lancio del modello Compass.

(Segue...)