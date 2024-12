Stellantis, in tre anni persi più di 10mila posti di lavoro. La cassa integrazione è costata allo Stato 700 milioni

Crisi Stellantis: in tre anni 10mila lavoratori in meno e 700 milioni di cassa integrazione

Stellantis sta attraversando, oramai da tempo, una fase di drastica ristrutturazione in Italia tra uscite incentivate e una massiccia riduzione del personale. Nel dettaglio, dal gennaio 2021 al dicembre 2023, i dipendenti italiani del gruppo sono scesi da 52.700 a circa 42.500, di questi, solo nell'ultimo anno ben 3.000 hanno lasciato il posto. Per queste uscite, Stellantis ha investito tra i 30 e i 130 mila euro a lavoratore.

Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, i problemi vanno ben oltre il taglio al personale c'è anche il nodo dell'età. A Mirafiori, per esempio, uno dei principali stabilimenti italiani, l'età media di un lavoratore supera i 57 anni. Oltretutto circa il 20% del personale ha limitazioni lavorative per problemi di salute.

A tutto ciò si aggiunge il problema della capacità produttiva inutilizzata degli impianti italiani, che pesa sia sull’azienda sia sulle casse dello Stato. Tra il 2014 e il 2020, FCA aveva già ricevuto 446 milioni di euro in contributi per ammortizzatori sociali, di cui 263 a carico dell’azienda. Ma dal 2021, con l’arrivo di Stellantis, la cifra è esplosa: fino al maggio 2024, l’Inps avrà sostenuto oltre 700 milioni dei 984 milioni totali necessari per la cassa integrazione.

Ad oggi tutti gli stabilimenti italiani del gruppo sono interessati dalla cassa integrazione, con il rischio che a Mirafiori, circa 250 lavoratori raggiungano il limite massimo entro fine dicembre 2024. E le proiezioni per il 2025 non sono di certo più rassicuranti: secondo la Fim Cisl, esclusi gli stabilimenti di Atessa e Pratola Serra, 12.000 lavoratori potrebbero perdere il posto, a cui si aggiungono altri 12.000 dell’indotto diretto.