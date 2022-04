Stellantis rafforza il team idrogeno: Billig nuovo Chief Technology Officer

Stellantis, l'incarico a partire dal 27 giugno 2022

Jean-Michel Billig, già dirigente di Naval Group, entrerà nel gruppo Stellantis con l'incarico di Chief Technology Officer per lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno, a partire dal 27 giugno 2022: così Stellantis rafforza il team di leadership dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno.

Inoltre, il ceo del marchio Opel Uwe Hochgeschurtz assumerà anche la responsabilità della commercializzazione dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno a livello mondiale.

"L'ampia esperienza di Jean-Michel nell'industria aeronautica, aerospaziale, automobilistica e navale, portera' nuove idee che consentiranno a Stellantis di accrescere le proprie ambizioni nella vendita di celle a combustibile a idrogeno e di soddisfare l'ampia gamma di requisiti previsti per la mobilita' a zero emissioni", ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis.

"Avere Jean-Michel e Uwe in queste posizioni complementari è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno per rafforzare la leadership nel campo della tecnologia delle celle a combustibile alimentate a idrogeno e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilita' del nostro piano strategico Dare Forward 2030", ha aggiunto Tavares.