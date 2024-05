Sugar tax, verso il rinvio al 2025. Giorgetti: "Stiamo facendo uno sforzo"

Sugar tax vicina al rinvio al 2025

La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta 'sugar tax', la tassa sulle bevande zuccherate. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi precisando che "il governo è al lavoro per trovare la copertura per poter rinviare nuovamente l'entrata in vigore dell'imposta, che è bene ribadire è stata introdotta dal governo Conte, ma mai entrata in vigore dal 2020 ad oggi".

Giorgetti: "Facciamo uno sforzo per il rinvio a gennaio 2025"

"Gli alleati hanno ragione, anch'io non sono contento che la Sugar Tax entri in vigore. Stiamo facendo in queste ore uno sforzo per rinviare l'entrata in vigore al primo gennaio 2025". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti intervistato all'evento 'Il giorno de La Verità'. "L’ultima legge di bilancio aveva fatto uno sforzo rinviandone l’entrata in vigore al primo di luglio - ricorda - noi abbiamo fatto con l’emendamento un ulteriore sforzo dimezzando l’importo per l’entrata in vigore al primo di luglio, stiamo facendo in queste ore uno sforzo per cercare molto faticosamente una copertura finanziaria per rinviare l’entarta in vigore al primo di gennaio del 2025, credo che alla fine ci arriveremo".