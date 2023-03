Superbonus, la rabbia di chi non ha più una casa: "Devo dormire da mia madre"

Superbonus, le proteste in piazza: "Questo governo ci ha traditi"

Il governo Meloni ha deciso di bloccare di colpo la cessione dei crediti per il Superbonus e questo ha provocato il caos nelle aziende edili, costrette a interrompere molti lavori per mancanza di liquidità. Migliaia di famiglie adesso si trovano in difficoltà e si sono riversate in piazza a Roma per gridare il loro disagio: "Questo governo ci ha traditi". Ci sono - si legge sul Fatto Quotidiano - proprietari di casa che non sanno più dove andare. Migliaia di famiglie e aziende non sanno più come recuperare le spese anticipate per la ristrutturazione, titolari di ditte di costruzione hanno dovuto bloccare i cantieri, non sono più in grado di pagare gli stipendi degli operai e le tasse. In testa al corteo, l’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, acclamato dalla piazza. Lo slogan mostrato dai manifestanti: "Sedotti dai crediti e abbandonati con i debiti", fotografa la situazione.

Oltre al danno economico - prosegue il Fatto - c'è anche quello pratico, con nuclei che hanno iniziato i lavori nelle proprie case e hanno dovuto interromperli e ora non possono tornarci. "Conosciamo storie assurde – dice uno degli organizzatori con il megafono in via dei Fori Imperiali – famiglie con bambini, con disabili, gente in sedia a rotelle". I manifestanti, arrivati da tutta Italia, hanno esposto sul petto un cartellino per farsi riconoscere: c’è chi arriva dal Friuli-Venezia Giulia e sostiene di avere crediti incagliati per 200 mila euro. Committenti e imprenditori uniti: "Ho una piccola azienda – spiega uno di loro – avevo otto dipendenti e ora sono rimasti in tre. Negli ultimi due anni e mezzo ho sottratto molto tempo ai miei affetti anche perché ogni volta cambiavano le regole e io dovevo passare notte e giorno a studiare le novità". E chi dopo una vita è costretto a bussare alla porta dei genitori: "Dopo un anno e mezzo con la casa divelta devo dormire da mia madre".