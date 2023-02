Superbonus, la stretta in 8 passaggi. La data del 17 febbraio è determinante

Superbonus, ecco chi può ancora ottenere la cessione del credito

Il governo ha deciso di modificare il Superbonus, stop alla cessione dei crediti da subito. La scelta dell'esecutivo a guida Meloni sta provocando conseguenze già da subito. Dalle imprese edili impegnate nella ricostruzione della case in Marche e Abruzzo dopo il terremoto, arriva un chiaro segnale d'allarme: "Adesso costeranno 86mila euro in più e molte aziende rischiano di fallire". Ma c'è una data - si legge sul Sole 24 Ore - determinante, che rappresenta un vero e proprio spartiacque tra il prima e il dopo. Si tratta del 17 febbraio. Lo stop, infatti, non riguarda chi ha avviato i cantieri entro giovedì 16 febbraio, ma spiazza chi è a metà del guado. Intanto, la premier Giorgia Meloni difende il decreto e apre al confronto. Oggi alle 17.15 sono convocati a Palazzo Chigi i costruttori e le altre sigle di categoria. Ma la stretta definitiva arriverà in 8 passaggi e per qualche categoria la partita non è ancora chiusa. Ecco le eccezioni.

Per chi, ad esempio, entro il 16 febbraio - prosegue il Sole - pur non avendo ancora iniziato i lavori, ha ottenuto la delibera dell'assemblea condominiale e ha presentato la Cilas (comunicazione di inizio lavori), c'è ancora la possibilità di fare la cessione del credito. Anche per quanto riguarda le demolizioni e ricostruzioni, in caso ci sia l'istanza di acquisizione del titolo abitativo con data antecedente al 17 febbraio, la pratica è salva. Lo stesso discorso vale per i bonus ordinari diversi dal Superbonus, c'è ancora la possibilità di ottenere le agevolazioni. La data cruciale resta sempre quella, se entro giovedì scorso è stato registrato il contratto preliminare di un edificio integralmente ristrutturato, il 50% del credito è salvo. Addirittura si arriva al 75-85% in caso di case demolite e ricostruite in zone antisismiche. Buone notizie anche per mobili e giardini, le ristrutturazioni e gli acquisti non sono interessati dalla norma della cessione del credito, quindi il bonus resta valido fino alla fine del 2024.