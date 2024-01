Tesla, Elon Musk vuole il 25% dei voti prima di trasformarla in "Ai company"

Tesla, Elon Musk vuole il 25% prima di trasformarla in "Ai company"

Elon Musk desidera aumentare il suo grado di controllo su Tesla prima di trasformare la sua azienda automobilistica in un leader globale nell'Intelligenza Artificiale (AI), oltre che, come già avviene, nei veicoli elettrici. Il magnate dell'auto a batteria ha affermato che si sentirebbe a disagio a meno di possedere almeno il 25% dei diritti di voto della società, quasi il doppio della sua attuale partecipazione. Questo è riportato da Mf. Musk è attualmente il più grande azionista singolo di Tesla con circa il 13% della società. Tuttavia, in risposta a un post sul suo social media, X, ha spiegato che, se non riuscirà ad acquisire nuove quote di azioni della casa automobilistica, preferirebbe sviluppare prodotti sull'AI al di fuori del settore dei veicoli elettrici.

Questo probabilmente è dovuto al timore di Musk di essere limitato con un pacchetto azionario inferiore al 15%, la percentuale attuale che detiene. In passato, Musk possedeva una quota maggiore in Tesla, ma l'ha ridotta alla sua attuale partecipazione dopo aver venduto miliardi di dollari di azioni nel 2022, in parte per finanziare l'acquisto di Twitter, successivamente trasformato in X, per 44 miliardi di dollari. In un altro post su X, il CEO di Tesla ha indicato che sarebbe favorevole a una struttura azionaria a doppia classe per raggiungere il suo obiettivo del 25% di controllo dei diritti di voto, ma gli è stato fatto notare che questa via è considerata impossibile dal periodo dopo l'IPO di Tesla. Ma cosa sta facendo Tesla nel campo dell'AI e della robotica?

L'azienda americana sta sviluppando il robot Optimus e ha recentemente pubblicato un video che mostra miglioramenti apportati al prototipo umanoide. Tesla sta anche investendo oltre un miliardo di dollari nel progetto Dojo, un supercomputer che addestrerà i modelli di apprendimento automatico dietro i sistemi di guida autonoma dell'azienda. Gli analisti ritengono che questo progetto possa aggiungere fino a 500 miliardi di dollari al valore di Tesla. Durante il Tesla AI Day del 2021, Musk aveva dichiarato l'intenzione di dimostrare che l'azienda è più di un semplice produttore di auto elettriche, ma può essere anche un "leader nell'AI del mondo reale".