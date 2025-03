Tesla, le vendite calano e Elon Musk prepara il debutto in Arabia Saudita. Le mosse del braccio destro di Trump

Tesla tenta di risollevare le vendite e sbarca in Arabia Saudita

Tesla si prepara ad entrare nel mercato saudita all'inizio di aprile. Nonostante sia già presente in altri paesi del Medio Oriente, l’Arabia Saudita rappresenta il mercato più grande della regione, un'opportunità che Elon Musk non vuole lasciarsi scappare. Il regno, con la sua forte economia e l’ambizione di diversificare le fonti di reddito, sembra il luogo ideale per rilanciare Tesla in un periodo in cui le vendite in Europa sono in calo. In particolare, i dati mostrano una riduzione significativa delle immatricolazioni di Tesla in Europa, con un -42,6% di auto vendute quest'anno.

Musk, dopo aver visto crescere il malcontento e le polemiche legate alle sue mosse politiche negli Stati Uniti, sta cercando nuovi sbocchi per compensare questa frenata. L'ingresso in Arabia Saudita si inserisce in una strategia di diversificazione, simile a quella avviata in India, dove Tesla sta preparando l’apertura di saloni a Nuova Delhi e Mumbai. L’espansione in nuovi mercati potrebbe alleggerire l’impatto dei contraccolpi in territori più consolidati, come l’Europa, dove l’aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici non si traduce più in un successo per la casa automobilistica.