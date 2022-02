Tim, allarme conti 2021 in rosso: verso la cessione del ramo Inwit. Rumors

Tim, il rosso dei conti spinge la vendita della società delle torri. Rumors

Il rosso dei risultati 2021 potrebbe costringere l’azienda delle telecomunicazioni a svalutare gli attivi e vendere la società delle torri. In questo queste ore, Telecom Italia starebbe infatti facendo i conti con quella che diverrà una pulizia di bilancio con un probabile esito in rosso che arriverebbe anche a cancellare il dividendo. Secondo quanto riporta La Repubblica, mentre il nuovo amministratore delegato Pietro Labriola, lavora al nuovo piano industriale 2022-2024, "il futuro direttore finanziario Adrian Calaza starebbe facendo un passaggio di consegne per esaminare nel dettaglio i conti".

Nel 2021 il quadro dei conti risulterebbe essere "peggiore del previsto", scrive La Repubblica, con un margine operativo lordo domestico del 13-15% sul 2020 e il debito rettificato in crescita. Tim, interpellata, ha preferito non commentare, rinviando ogni annuncio al 2 marzo quando verranno approvati i conti. Il colosso delle telecomunicazioni potrebbe aver deciso di "sacrificare uno dei suoi gioielli, ovvero la partecipazione nelle torri di Inwit, dove il gruppo esercita una gestione congiunta, di co controllo con Vodafone", scrive Repubblica.

“Nulla cambierà per Inwit, che peraltro domani insieme ai conti 2021 dovrebbe annunciare il suo piano industriale, mentre Tim, che resta un cliente di lungo termine della rete di antenne, secondo gli analisti potrebbe incassare circa 1,4 miliardi di euro: risorse importanti per ridurre le passività in un contesto dove il mol 2021 è in forte contrazione, e gli investimenti non sono rinviabili”, spiega Repubblica. Anche se il potenziale acquirente sarebbe già stato individuato nel fondo Ardian, che vanta un diritto di prelazione. Intanto a Piazza Affari intorno all'ora di pranzo il titolo di Inwit scatta del 2,87% a 9,258 euro, mentre Telecom Italia perde l'1,94% a 0,3888 centesimi.