Tim, dopo il tracollo balzo del titolo a Piazza Affari

Tim rialza la testa dopo crollo di ieri, +6,9%

In Borsa lo chiamano “il rimbalzo del gatto morto”, cioè quando un titolo che ha perso molto il giorno prima, nella seduta successiva ritrova un po’ di smalto. Ma è presto per dire se Tim si sia davvero ripresa dopo il drammatico -23,8% fatto registrare ieri in Borsa a seguito della diffusione del Piano strategico 2024-2026. Nella sessione odierna il titolo fa leggermente meglio e sale al +6,9% a 0,2263 euro.

"Non tutti comprendono le nostre strategie, le reazioni del mercato sono ingiuste, ma capirete che manterremo le promesse", ha detto ieri l'ad Pietro Labriola, durante la call con gli analisti. Mercoledì sera il Consiglio di amministrazione di Tim ha adottato all'unanimità questo piano, concentrandosi per la prima volta sulla futura società di servizi che nascerà dopo la vendita della rete fissa da parte del gruppo. Tim ha approvato all'inizio di novembre l'offerta vincolante per acquisire la rete fissa presentata da Kkr per un importo fino a 22 miliardi di euro.