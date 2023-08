Tim, buona performance dei ricavi (+3,4%) nel semestre

Tim, ricavi in aumento a quota 7,8 mld di euro (+3,5%)

Tim ha chiuso il semestre con ricavi pari a 7,8 miliardi di euro, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'ebitda è ammontato a 3,1 miliardi, in miglioramento del 4,7%, in linea con l'obiettivo di crescita "Mid Single Digit" per il 2023, grazie al sensibile miglioramento dei trend della Business Unit Domestic e al contributo positivo del Brasile, spiega una nota della compagnia.

Il piano per la cessione di Netco "sta procedendo secondo i programmi stabiliti: dopo la decisione del Cda dello scorso 22 giugno di avviare in esclusiva la negoziazione con Kkr, sono in corso tutte le attivita' necessarie per arrivare alla ricezione di un'offerta conclusiva vincolante entro e non oltre il prossimo 30 settembre". È quanto si legge nella nota con la quale Tim ha diffuso la semestrale.

L'indebitamento finanziario netto di Tim al 30 giugno 2023 era pari a 26,2 miliardi di euro, in aumento di 800 milioni rispetto a fine 2022. L'indebitamento finanziario netto after lease si attestava invece a 20,8 miliardi di euro, in aumento di 800 milioni rispetto al 31 dicembre scorso.