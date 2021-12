Tim, i sindacati chiedono un incontro a Rossi su futuro e occupazione

Tim, Cgil e Fistel Cisl chiedono a Salvatore Rossi di farsi da garante degli interessi dell'azienda e del futuro dei lavoratori

Cgil e Fistel Cisl chiedono al presidente di Tim, Salvatore Rossi un incontro e auspicano che il presidente si faccia garante del futuro dell'azienda. In una lettera indirizzata a Rossi, i due sindacati scrivono di aver letto "con un certo sollievo la lettera che Ella ha inteso indirizzare, insieme al direttore generale, alle lavoratrici ed ai lavoratori di Tim. In una fase così difficile per l'azienda, il fatto che il presidente del cda abbia voluto rivolgersi direttamente ai lavoratori, è un fatto che apprezziamo".

"Ci rivolgiamo allora a Lei Presidente, continuano i sindacati, perchè si faccia garante degli interessi dell'azienda e del futuro occupazionale dei lavoratori, affinchè in questi giorni di grande confusione nessuno, pensi di assumere decisioni improvvise e unilaterali che possono incidere sugli aspetti finanziari e preordinare oggi future conseguenze domani, sebbene in assenza di uno sbocco chiaro alla crisi della governance aziendale".

"Questo, vale tanto per il perimetro interno, quanto per il complicato 'ecosistema' industriale dell'indotto aziendale, indotto che occupa migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori e che vede centinaia di aziende dipendere in tutto o in larga parte, dal modello industriale di Tim", sottolineano le sigle sindacali.

Con questo spirito, proseguono i sindacati, "prendendo atto dell'assenza di un amministratore delegato e considerando le sue deleghe di grande responsabilità per la continuità aziendale, le chiediamo un incontro, da calendarizzarsi alla ripresa dell'attività lavorativa, nel quale poter confrontare le reciproche visioni e le nostre preoccupazioni sul futuro di questa azienda”.