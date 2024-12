Tim, il fondo britannico Cvc punta a prendersi la quota di Vivendi. Il titolo scatta in Borsa

Tim, interesse da Cvc per la quota di Vivendi: possibile trattativa con il Governo

Il fondo britannico Cvc, secondo quanto anticipato da Bloomberg, guarda con interesse alla quota del 24% detenuta da Vivendi, media company francese, in Telecom Italia. La media company francese, con il 23,8%, è il principale azionista di TIM, pur non avendo un ruolo nella governance. Non sarebbe la prima volta che il fondo, peraltro azionista con Cdp Equity di MaticMind, guarda con interesse al gruppo Tim. Il 25 marzo 2022 il fondo aveva infatti presentato una proposta per una quota del 49% per l'area Enterprise di Tim, l'attuale Tim Enterprise. Ora, come scritto da Bloomberg, starebbe studiando il dossier riguardo all'intera partecipazione detenuta dalla media company che e' il primo azionista di Tim.

No comment da parte dei due interessati, il fondo Cvc e la media company francese, ma la Borsa ha festeggiato i rumor e il titolo ha chiuso in rialzo del 5,7 per cento. Al mercato, spiegano alcuni analisti, piace tra l'altro la minor conflittualità nella governane che potrebbe profilarsi qualora cambiasse il primo azionista di Tim. Oggi inoltre si e' tenuta l'udienza alla Corte di Appello, alla quale il governo si era rivolto per chiedere la sospensione del pagamento di un miliardo circa per la restituzione del canone del '98.

Il governo, come scritto da Reuters, ha dato tempo fino al 20 gennaio, quando si terra' una nuova udienza, per negoziare sul miliardo circa che l'esecutivo deve al gruppo telefonico. Nel frattempo, tra due giorni, ovvero il 18 gennaio, e' attesa anche l'offerta per Sparkle del Mef e del fondo Asterion che controlla Retelit. Proposta che, qualora accettata, andrebbe a concludere un'altra partita, ovvero la cessione della societa' dei cavi sottomarini, aperta da tempo.

Borsa, Tim brilla a Piazza Affari

Tim balza a +2,62% dopo le voci di un interesse del fondo britannico Cvc, che guarderebbe alla quota del 24% detenuta da Vivendi, media company francese, in Telecom Italia.