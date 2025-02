Effetto Trump, impennata del prezzo del gas e record per l'oro. Pesa anche la minaccia dei dazi

Effetto Trump, gas e oro ai massimi: brutte notizie per l'Europa

Donald Trump è alla Casa Bianca da meno di un mese ma già molte cose sono cambiate dal suo insediamento. Il mondo intero, per diversi motivi, attende di capire cosa succederà nella guerra in Ucraina. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha parlato di una telefonata con Putin e dal Cremlino non sono arrivate secche smentite, un segnale che qualcosa si sta davvero muovendo, visto che anche Zelensky si è detto pronto a trattare con la Russia. Da questa possibile "tregua" dipende anche il gas, visto che in Europa accelerano gli esaurimenti degli stoccaggi.

Intanto il prezzo è salito ai massimi da due anni, i futures strappano in rialzo quasi del 4% toccando i 58 euro con le temperature più fredde che contribuiscono a far diminuire più rapidamente le scorte e le minacce dei dazi Usa che impattano sulle forniture globali. Ancora un record per il prezzo dell'oro: il contratto con consegna ad aprile sfiora i 3.000 dollari l'oncia a 2.909,70 dollari con un rialzo dello 0,77%. Il contratto spot passa di mano a 2.889,40 dollari (+0,99%).