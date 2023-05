Trussardi scommette sugli accessori di pelle: nasce la newco Charming Goods

Tomaso Trussardi investe negli accessori e fonda Charming Goods

Tomaso Trussardi si "lancia" in un nuovo settore merceologico per proseguire la strategia imprenditoriale intrapresa recentemente di diversificare: passando dalle criptovalute agli studi dentistici. Ora vira sugli accessori in pelle e fonda Charming Goods, la nuova newco dell’imprenditore lombardo, che in questo senso, torna decisamente alle origini della maison che anima la moda italiana dal lontano 1911.

Ad affiancare Trussardi in questa nuova avventura imprenditoriale, come si legge su Affari & Finanza di Repubblica, c’è Andrea Bragantini, l’imprenditore della pelletteria a cui fa capo la Lcb Company, specializzata proprio nella produzione di articoli in pelle e proprietaria del marchio Htc, con una forza lavoro da 70 dipendenti e un giro d’affari di di 14,3 milioni, secondo l’ultimo bilancio disponibile, che risale al 2021.