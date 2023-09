Turismo, presenze in calo del 5,7%. Santanchè contro i dati: "Sono sbagliati"

Turismo, Santanchè contesta i dati: "Vi spiego io com'è andata l'estate"

Per il turismo l'estate del 2023 non è certo stata una stagione da incorniciare. I numeri parlano chiaro e indicano un calo di presenze significative rispetto all'anno scorso. I dati di Assoturismo non sono ancora definitivi ma difficilmente non si avrà il segno meno, essendo ormai a settembre inoltrato. Secondo queste rilevazioni le presenze degli italiani nelle strutture turistiche è scesa del 5,7% durante la stagione ed è calata addirittura del 10% nel solo agosto. La crescita delle presenze degli stranieri e il +15% nelle spese pro-capite ha salvato i bilanci delle imprese. Ma la ministra Daniela Santanchè non è d’accordo.

"I numeri - dice la ministra a La Stampa - vengono da rilevazioni statistiche differenti. Perché i panieri di riferimento sono diversi a seconda della fonte. E molto spesso generano soltanto confusione. Mentre quelle italiane restano le mete più ambite. E gli effetti positivi del turismo si traducono anche nel mercato dell'occupazione che, nell’ultimo anno, ha visto il comparto dei servizi di alloggio e ristorazione crescere del 10,3%".