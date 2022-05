Twitter a pagamento per aziende e governi: l'ennesima svolta del magnate Musk

Twitter, rumors: la piattaforma social potrebbe tornare a quotarsi a Wall Street in tre anni

“Twitter sarà sempre gratuito per gli utenti occasionali, ma forse un leggero costo per gli utenti commerciali/governativi”: il magnate Elon Musk torna a far parlare di sé postando su Twitter un nuovo post che apre alla possibilità di rendere non più gratuito l'accesso alla piattaforma per imprese e governi. Le attività commerciali e i governi potrebbero quindi vedersi costretti a pagare "una piccola cifra" pur di continuare a diffondere i propri messaggi sulla piattaforma.

Alla base di questa piccola rivoluzione le promesse che il miliardario avrebbe fatto con le banche, che lo hanno supportato nell'acquisizione, di sviluppare nuove funzionalità e modi per poter monetizzare i tweet.

Ma non solo. Twitter potrebbe tornare a quotarsi a Wall Street in tre anni dall'acquisizione di Elon Musk. A ventilare l'ipotesi è lo stesso patron di Tesla agli investitori svelando così almeno in parte i suoi piani per la società che cinguetta. Musk ha messo sul piatto 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter, con l'obiettivo di procedere a un delisting per riorganizzarla a rilanciarla.

Un processo che dovrebbe durare qualche anno tanto che, riporta il Wall Street Journal, Twitter potrebbe procedere con una initial public offering per tornare a Wall Street in tre anni. Sui piani precisi di Musk per Twitter ci sono ancora pochi dettagli.

"Se l'operazione" di acquisto "avrà successo voglio rendere la piattaforma la "più inclusiva possibile e questo significa offrire trasparenza al pubblico", ma anche renderla più "interessante e divertente", ha detto Musk al Met Gala, al quale ha partecipato insieme alla mamma Maye, la 74enne ex modella canadese-africana. Per rafforzare la sua posizione di liquidità per l'acquisto di Twitter, Musk ha venduto nelle ultime settimane azioni Tesla per 8,5 miliardi di dollari.

E gli analisti non escludono ulteriori cessioni visto che Musk si è impegnato a finanziare l'operazione con 21 miliardi. Al momento è in contatto con alcuni investitori e private equity per raccogliere fondi che andrebbero ad aggiungersi a quelli ottenuti dalle banche. Gli azionisti di Tesla seguono con attenzione gli sviluppi domandosi quali saranno le ripercussione sulla societa' del nuovo giocattolo di Musk. Già super impegnato fra Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company, Musk potrebbe assumere almeno inizialmente un incarico anche a Twitter, dove potrebbe tornare con un ruolo manageriale il fondatore Jack Dorsey.

