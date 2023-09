Ubs, Norges Bank diventa il primo azionista: superati gli americani di Dodge

Ubs, cambia l'azionista principale ma resta il nodo Credit Suisse

Norges Bank Investment è diventato il primo azionista di Ubs, il fondo scandinavo norvegese ha superato la quota degli americano di Dodge&Cox che detenevano il primato. Ha aumentato la sua partecipazione in Ubs fino a superare il 5% questo mese, dopo essere stata azionista del gruppo per quasi 20 anni. Il fondo sovrano norvegese da 1.400 miliardi di dollari - si legge su Il Sole 24 Ore - è diventato il maggiore azionista di Ubs, mentre l’istituto di credito svizzero cerca di convincere gli investitori internazionali della bontà della storica acquisizione di Credit Suisse.

Negli ultimi sei mesi - prosegue Il Sole - i dirigenti di Ubs sono stati sottoposti a pressioni per dimostrare agli investitori il senso del salvataggio dell’ex rivale Credit Suisse, orchestrato dallo Stato elvetico per 3,4 miliardi di dollari. Molti grandi gestori di fondi si concentrano sulla capacità di Ubs di negoziare il complesso processo di integrazione e sulla tempestività con cui riavvierà i rendimenti per gli azionisti.