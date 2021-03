Ue, dal programma Sure altri 3.9 mld di euro all'Italia

"Felice di annunciare che oggi l'Italia ha ricevuto quasi 3,9 miliardi di euro ulteriori di prestiti nell'ambito di Sure, lo strumento dell'Ue che protegge posti di lavoro e imprese durante la pandemia", con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un tweet in italiano, ha annunciato un rinforzo del programma europeo per la cassa integrazione. L'erogazione di questi ulteriori fondi è in linea con quanto deciso dal governo italiano: allungare lo stop dei licenziamenti fino a giugno per chi "dispone di strumenti di ammortizzatori sociali ordinari", come ha detto il ministro del Lavoro italiano Andrea Orlando.

"L'Italia ricevera' in tutto 27,4 miliardi di euro con Sure. L'Europa e' con voi", ha aggiunto.