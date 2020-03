Ue, Gentiloni: "Per l'Italia sì alla flessibilità sui conti. Bisogna muoversi"



Ue, Paolo Gentiloni, apre agli aiuti all'Italia a livello economico per far fronte all'emergenza coronavirus: "Per l'Italia sì alla flessibilità sui conti. Bisogna muoversi. In casi eccezionali, come questo, la flessibilità è prevista e regolata. Ma non c'è solo la flessibilità, lavoriamo per condividere una risposta coordinata a livello europeo". Paolo Gentiloni apre ai 3,6 miliardi di flessibilità sui conti pubblici chiesti dal governo italiano. Le regole Ue in caso di eventi eccezionali, ovvero al di fuori del controllo dei governi, prevedono la possibilità di sterilizzare le spese". i tempi sono strettissimi, già tra oggi e domani l'Italia presenterà un piano dettagliato a Bruxelles, ma già in via preventiva nei giorni scorsi è arrivato l'ok. Con Ursula von der Leyen, presidente dell'Ue, determinata ad aumentare anche la sua presenza mediatica per comunicare la vicinanza dell'Europa alle nostre regioni italiane colpite dal virus".