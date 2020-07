Ue, Von der Leyen: "Più soldi all'Italia? Giusto così vi avevamo lasciati soli"

Ursula von der Leyen si scusa con l'Italia. La presidente dell'Ue dopo il difficile negoziato di Bruxelles per il Recovery Fund, ammette: "Siete stati i primi ad essere colpiti dalla pandemia - spiega a La Stampa - e ci è sanguinato il cuore quando non potevamo aiutarvi, perché a livello europeo non avevamo i mezzi. Come per tutti gli altri Stati, la crisi economica non è stata colpa dell’Italia: le misure di lockdown erano necessarie. Per questo c’è una vasta consapevolezza che serve un aiuto per quei Pesi colpiti maggiormente. Ed è certamente naturale che oggi l’Italia ne tragga vantaggio".

"L’Italia - prosegue von der Leyen - ha un’economia molto forte, in particolare nel Nord, un’area che è stata duramente colpita. È nell’interesse del mercato unico che queste regioni con un’elevata produttività si riprendano rapidamente Il potere finale di decidere spetta alla Commissione, come previsto dai Trattati. Ma abbiamo introdotto un meccanismo d’emergenza che dà a ogni Stato membro la possibilità di fermare le lancette dell’orologio per tre mesi al fine di avere una discussione a livello di leader, vale a dire al Consiglio europeo. Alla luce della discussione, la Commissione prenderàle sue decisioni".