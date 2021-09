Unicredit, al via il collocamento del primo Social bond retail

UniCredit ha avviato oggi l'offerta al pubblico del primo prestito obbligazionario (Social Bond) per finanziare progetti con finalità e impatti sociali. Il collocamento del prestito inizia oggi, mercoledì 29 settembre, e terminerà il 20 ottobre.

Il bond sarà inizialmente distribuibile per un importo pari a 110 milioni con possibilità di incremento, in base alle richieste, fino a 250 milioni di euro. L’emissione avverrà alla pari e avrà una durata decennale con cedola variabile pari a Euribor 3 mesi + 0,35% con un minimo di 0,65% ed un massimo del 2,00% per anno, pagata su base trimestrale.

Partecipa al collocamento tutta la rete di UniCredit Italia trasversalmente su tutti i segmenti (Retail, Private Banking, Wealth Management e Corporate Banking), in conseguenza dell'elevata attenzione verso questa tipologia di strumenti di investimento socialmente responsabili. Il bond sarà emesso nell'ambito del programma EMTN da 60 miliardi di euro di UniCredit con i seguenti rating attesi: Baa1/Stabile (Moody’s), BBB/Stabile (Standard & Poor’s), BBB-/Stabile (Fitch). Sarà classificato al pari dell'esistente debito Senior Preferred dell'emittente e sarà quotato su EuroTLX.

“Il collocamento del primo social bond dimostra quanto UniCredit sia impegnata su tematiche ESG (Ambiente, sociale e governance) ancora più importanti dopo la pandemia”, ha dichiarato Niccolò Ubertalli, responsabile di UniCredit Italia, “grazie alla nostra rete potremo offrire il titolo alla clientela italiana, molto attenta e interessata a tematiche sociali e di sostenibilità di lungo periodo”.