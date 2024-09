UniCredit, Orcel: "Con Commerzbank tre strade possibili. Ma non chiederemo posti nel loro cda"

UniCredit, Orcel svela le prossime mosse del suo gruppo su Commerbank

Il caso UniCredit è su tutte le prime pagine dei giornali tedeschi, l'ingresso della banca italiana in Commerbank, che dopo l'iniziale 9% è di fatto già salita al 21 e punta ad arrivare al 29,9%, ha fatto infuriare il governo della Germania, il cancelliere Scholz è stato durissimo: "Atto ostile". Ma ora il ceo di UniCredit prova a spiegare la situazione. Andrea Orcel, oltre a ribadire di non voler chiedere posti in consiglio, sottolinea come l’investimento preveda un ritorno "ben superiore al 15%", ricordando inoltre che l’istituto ha messo in piedi coperture per proteggersi da eventuali flessioni del valore. Da qui in avanti ci sono quindi "tre alternative: rimaniamo così - dice Orcel alla 29esima Financials Ceo Conference di Bank of America a Londra - e aiutiamo Commerzbank a cristallizzare il valore inespresso che crediamo ci sia"; "troviamo il modo di fare una cosa più grande, ma per farlo entrambe le parti devono volerlo"; o se tutto questo "non funziona vendiamo, auspicabilmente nel nostro capitale tornerà di più" di quanto ne sia uscito "e lo distribuiremo agli azionisti".

L’amministratore delegato di Piazza Gae Aulenti prova a stemperare le tensioni dopo che il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner ha detto: "Lo stile dell’approccio di UniCredit ha turbato molti azionisti ed è per questo che il governo tedesco ha deciso di non vendere altre azioni". Poi Orcel esalta UniCredit: "Siamo la banca più efficiente in Europa, quella che genera più capitale organicamente", ha aggiunto, precisando che anche in futuro UniCredit ha il potenziale di realizzare una crescita di utili e distribuzione ai soci superiore ai concorrenti.

Deutsche Bank si tira fuori dalla partita su Commerzbank, che vede impegnata UniCredit nel tentativo di conquistare la banca tedesca. "Penso che abbiamo ancora del lavoro da fare prima di essere veramente posizionati per partecipare al consolidamento", ha dichiarato il cfo di Deutsche Bank, James von Moltke, interpellato su un potenziale interesse per Commerzbank nel suo intervento alla Bofa ceo conference, secondo quanto riporta Bloomberg.