UniCredit, Orcel: "La trattativa con Berlino? Spola tra le vacanze al mare e la Germania. Niente opa su Commerzbank"

UniCredit, Orcel: "Nessuna opa su Commerzbank. Siamo al 9% e per il momento ci rimarremo"

Andrea Orcel commenta per la prima volta l'ingresso di UniCredit in Commerzbank, svelando dettagli inediti sulla trattativa con la seconda banca della Germania. "Il governo tedesco - spiega Orcel a Il Messaggero - ci ha venduto le azioni, noi da tempo parlavamo con loro, per noi era importante misurare un certo livello di consenso". Il ceo di UniCredit è orgoglioso di avere il 9% (l'altro 4,5% è stato acquistato in Borsa). "Da tempo - entra nel dettaglio Orcel - parlavamo con loro, quest'estate ho fatto la spola fra la vacanza con la famiglia al mare e la Germania. Ci conoscevano anche perché siamo in Germania dal 2005 con Hvb, ma sono consapevole che sia una situazione complessa. Siamo investitori finanziari con il 9%, assieme a BlackRock con l'8%, Norges bank e altri. Non siamo saliti al 10%, siamo sempre al 9% e per il momento ci rimarremo".

Orcel annuncia però l'intenzione di presentare alla Bce l'istanza autorizzativa per salire al 29,9%. "Presenteremo l'istanza - dice il ceo di UniCredit a Il Messaggero - per avere la possibilità di un dialogo continuo con la Bce e anche con tutti gli altri stakeholder". Ma smentisce l'ipotesi di un'opa su Commerzbank. "No, sarebbe un atto aggressivo, noi abbiamo comprato il 4,5% sul mercato e un 4,49% che ci è stato venduto dallo Stato tedesco, siamo contenti di quanto abbiamo fatto. Nessun retropensiero né una tattica diversa. Se scommetto tutto su Commerzbank? Io - conclude - devo far girare Unicredit per i prossimi 3-5 anni, il management di UniCredit resta concentrato nel proseguire l'esecuzione di UniCredit Unlocked, e nel perseguire una crescita redditizia sostenibile e distribuzioni per tutti gli azionisti. Infatti, questo è dove UniCredit continua a ritenere di poter estrarre il maggior valore per i propri azionisti".