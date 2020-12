Pil Usa, terzo trimestre oltre le stime a +33,4%

Il Prodotto interno lordo statunitense nel terzo trimestre del 2020 è salito oltre le stime. L'incremento è stato del 33,4% (tasso annualizzato), rispetto ai tre mesi precedenti, stando alla terza lettura del dipartimento del Commercio (supera le prime due, quando la stima era di una crescita del 33,1%). Il rimbalzo era ampiamente atteso e segue il crollo del 31,4% nel secondo trimestre, provocato dal coronavirus. Gli esperti aspettavano un rialzo del 33,1%. I dati di questi ultimi due trimestri sono stati, al tasso annualizzato, rispettivamente il peggiore (secondo) e il migliore (terzo) dalla Seconda Guerra Mondiale, da quando esistono moderne statistiche trimestrali sul Pil.

L'economia è cresciuta a passo record, recuperando una buona parte delle perdite provocate dal Coronavirus, ma il totale resta negativo rispetto alla fine del 2019. I guadagni sono stati favoriti dalla riapertura dei negozi, dalla ripresa di tutte le attività, dal parziale - seppur lento - recupero dei posti di lavoro, dalle migliaia di miliardi di dollari che il governo federale ha stanziato per famiglie e imprese colpite dalla crisi, per sostenere i consumi e difendere l'occupazione. Le vendite sono aumentate nel terzo trimestre del 25,9%, i prezzi sono aumentati del 3,7%, i prezzi 'core' del 3,4%, le spese dei consumatori del 41%. Si attende una ripresa in rallentamento nel quarto trimestre, con la fine degli aiuti federali. In base alle stime la contrazione quest'anno sarà del 2,4% rispetto al 2019, così in base alle previsioni del Federal Reserve.