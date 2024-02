Usa, Trump lancia una linea di scarpe da ginnastica. “Lo volevo fare da tempo”

Nella corsa alla Casa Bianca Donald Trump punta anche alle sneakers. L'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha lanciato oggi una linea di scarpe da ginnatistica. "Lo volevo fare da molto tempo", ha detto Trump annunciando il lancio della nuova linea di sneaker il cui prezzo sarà compreso tra i 199 e i 399 dollari. "Ho alcune persone incredibili che lavorano con me sulle cose e hanno inventato questo... e penso che sarà un grande successo", ha aggiunto Trump allo Sneaker Con di Philadelphia secondo quanto riferisce 'Nbc News'.

Nel suo breve discorso Trump ha spiegato che la linea - che sarà chiamata 'Trump Sneakers' - potrebbe essere un modo per avvicinarsi ai sostenitori più giovani. Ci sono tre modelli: una scarpa alta dorata e decorata con una 'T' all'esterno che viene chiamata 'Never surrender high top sneaker' (mai arrendersi), una scarpa da ginnastica rossa senza lacci (T - Red Wavee) una scarpa da ginnastica bianca senza lacci (Potus 45). Le vendite delle scarpe da ginnastica (il sito web dove è possibile acquistare le scarpe vende anche il profumo e l'acqua di colonia 'Victory47') non hanno nulla a che fare con la campagna presidenziale di Trump o con la Trump Organization. Il nome, l'immagine e il marchio dell'ex presidente sono stati concessi in licenza a Cic Ventures Llc. Le scarpe da ginnastica direttamente associate ai politici, riferisce 'Nbc News', sono rare. Ci sono un paio di Nike disegnate per l'ex presidente Barack Obama, ma ne esistono solo un paio di scarpe, e Under Armour ne ha realizzato un paio per lui con il logo presidenziale che il giocatore di pallacanestro Usa Steph Curry ha indossato per una partita.