Velocità e connessione internet, Vodafone sul gradino più alto del podio

Altroconsumo: Vodafone miglior operatore per qualità di connessione in Italia

Vivere senza una connessione internet affidabile è ormai impensabile per la maggior parte dei cittadini italiani. La necessità di restare connessi per lavoro, studio, e intrattenimento è diventata parte integrante della nostra vita. Ma chi offre la migliore connessione in Italia? Altroconsumo ha stilato la sua classifica della migliore rete mobile prendendo in considerazioni 4 colossi del settore: Tim, Vodafone, WindTre e Iliad.

Basandosi su un monitoraggio degli operatori di telefonia mobile italiani dell'app CheBanda, Altroconsumo ha preso in considerazione circa 83mila test svolti da oltre 13mila utenti dei quattro principali operatori telefonici italiani, nel periodo di 12 mesi da luglio 2022 a giugno 2023. È importante notare che oltre l'82% dei test sono stati condotti con dispositivi in 4G, mentre solo una piccola parte in 3G (meno del 2%) e un valore trascurabile in 2G (meno dell'1%). I test in 5G, che rappresentano oltre il 15% dei test, sono stati analizzati separatamente.

Vodafone si conferma al primo posto in classifica per qualità di connessione, ottenendo il titolo di "Migliore del Test" con 36.392 punti. Seguono a "moderata" distanza gli altri 3 operatori, con punteggi quasi sovrapponibili: Tim con 24.553 punti, ha superato Iliad (24.233) e WindTre (21.835). Rispetto a quanto rilevato nel 2022, questo confronto ha comprovato che Tim e Vodafone hanno continuato a migliorare le loro prestazioni in maniera significativa, con aumenti del 17% e del 21%, rispettivamente. Nel frattempo, WindTre e Iliad hanno registrato livelli di performance leggermente inferiori.

L'algoritmo di Chebanda ha utilizzato quattro parametri per valutare le reti mobili:

Velocità di Download: Misura il tempo necessario per scaricare un file di dimensioni specifiche.

Velocità di Upload: Misura il tempo necessario per inviare un file di dimensioni specifiche.

Qualità della Visione dei Video: Valuta il tempo di caricamento di un video, eventuali pause (buffering) e tempi di attesa.

Qualità della Navigazione sui Siti Internet: Monitora l'accesso a siti internet popolari per verificare se le pagine si aprono correttamente e quanto tempo ci vuole per accedervi.

Il 5G: Performance migliori ma copertura limitata

Nonostante l' attuale attenzione verso la tecnologia 5G, gli operatori continuano a perfezionare e lavorare sulle prestazioni della rete 4G, che rimane fondamentale per la maggior parte degli utenti. La rete 5G offre prestazioni nettamente superiori al 4G, ma la sua copertura è ancora limitata, principalmente alle grandi città. Difatti, durante il periodo in esame svolto da Alstoconsumo, solo 1.200 utenti hanno testato la rete 5G a livello nazionale, in contrasto con i quasi 20.000 che hanno testato il 4G. I prossimi anni saranno cruciali nel valutare come questa tecnologia si espanderà ulteriormente.