Verità&Affari, licenziati i giornalisti: Belpietro fa pulizia per la cessione?

Un paio di settimane fa Affaritaliani.it aveva annunciato che la famiglia Angelucci fosse molto vicino all’acquisto del gruppo Sei di Maurizio Belpietro, che edita – tra gli altri – Panorama e La Verità. Allora arrivò la smentita della holding Tosinvest, ma secondo quanto può riferire il nostro giornale l’affare è tutt’altro che tramontato. Tant’è che ci sono alcuni fatti e alcune voci. I fatti: Maurizio Belpietro ha licenziato i tre giornalisti assunti che componevano la redazione di Verità&Affari, il quotidiano economico inizialmente uscito in edicola ad aprile del 2022 e poi rapidamente trasferito solo sull’online.

L’altro dato è che Panorama Academy, la scuola di formazione lanciata qualche mese fa, ha finora avuto pochissimi iscritti, ben al di sotto delle attese. Per questo motivo – e qui partono le voci – sembra che ci siano due novità. La prima riguarda i conti della società editrice di Belpietro. La quale non solo non sarebbe in salute, ma avrebbe visto aumentare ulteriormente i costi del personale. Pesano soprattutto le (poche) vendite di Donna Moderna, ma non solo. Altra voce, sembra che il calo delle vendite che riguarda La Verità potrebbe arrivare addirittura al 20% rispetto allo scorso anno.

Ma la voce più clamorosa è che la trattativa con la famiglia Angelucci sarebbe tutt’altro che archiviata e c’è chi, dalle parti di Via Vittor Pisani a Milano, parla addirittura di un preliminare firmato ma tenuto segretissimo. Le cifre sarebbero quelle anticipate da Affaritaliani.it, intorno ai 25 milioni e comprenderebbero l’acquisto de La Verità e di Panorama. Proprio sul settimanale si è creata un’ulteriore voce: sembra, infatti, che inizialmente non fosse incluso nella trattativa ma che sia stato inserito in un secondo momento. Rimarrebbero fuori Gioia e Donna Moderna, in attesa di compratore. Alla prossima puntata.