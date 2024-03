Maneskin: Victoria De Angelis, da rockstar a imprenditrice. "Nuova vita"

Victoria De Angelis, da rockstar a imprenditrice: costituita la Davic Srl per cercare nuovi sponsor. Il padre nominato socio unico

Victoria De Angelis, cantante e co-fondatrice della band dei Maneskin, ha deciso di fare l’imprenditrice e s’è scelta un socio di minoranza fidato: papà. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Gianluca Anderlini si sono presentati Alessandro De Angelis, classe 1963, con la figlia Victoria nata nel 2000. I due hanno così costituito la Davic Srl che sarò basata a Roma e il cui capitale deliberato di 10mila euro è ripartito per il 95% in capo a Victoria e per il restante 5% al padre.

Il capitale subito versato è stato quello minimo di 2mila 500 euro, pro-quota, erogato in contanti da entrambi gli azionisti. La newco, di cui papà De Angelis è stato nominato amministratore unico, ha un ampio oggetto sociale tra cui “produzione e stampa di testi su carta o supporti fonografici, elettronici o informatici”, “attività connesse allo sfruttamento dei diritti d’autore”, “organizzazione di concerti”, “produzione di spettacoli musicali” e “gestione per conto dell’artista di pubbliche relazioni”.

Fra le attività molte altre sono di produzione e vendita legate allo show business ivi compresa la ricerca di sponsor, le trattative contrattuali e l’incasso di royalties e il merchandising. La De Angelis ha pubblicato recentemente sul suo profilo Instagram le date di un tour come dj fra l’Europa e gli Usa nel quale, quindi, sarà da sola.

Papà De Angelis è anche amministratore unico della Maneskin Empire srl di cui soci paritari al 25% ciascuno sono i 4 componenti la band: Victoria, David Damiano, Thomas Raggi e Ethan Torchio. La società nel 2022 (ultimo bilancio disponibile) ha realizzato un fatturato di 5,8 milioni con un utile di 111mila euro.