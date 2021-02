Visa, al via Visa Everywhere Initiative per le startup innovative

Al via l’edizione 2021 di Visa Everywhere Initiative (VEI), competizione globale che chiama a raccolta fintech e startup impegnate a risolvere le sfide dei pagamenti e del commercio del futuro. Il modo in cui i cittadini europei pagano e vengono pagati sta cambiando rapidamente, dal momento che consumatori ed esercenti di tutto il mondo si affidano sempre più ai pagamenti contactless, mobile e online per i loro acquisti quotidiani. Con il passaggio al digitale, startup e fintech giocano un ruolo importante nello sviluppo di nuovi modi sicuri per consumatori ed esercenti di pagare ed essere pagati.

Le startup presentano le loro idee a una giuria di esperti in ambito pagamenti in un primo round di competizioni suddivise per area geografica. I vincitori di questa prima fase vengono invitati a sfidarsi in una competizione globale con un montepremi di $100.000, dove sono chiamati a raccontare la loro storia e startup. Il primo passo per partecipare a Visa Everywhere Initiative (VEI) è registrarsi sul sito per presentare la propria candidatura, accedere alle risorse, annotare le scadenze e saperne di più.

Dal suo lancio nel 2015, le startup di sei continenti e oltre 100 paesi hanno raccolto complessivamente più di $2,5 miliardi in finanziamenti attraverso Visa Everywhere Initiative. Visa è impegnata a sostenere startup e imprese avviate da chiunque, ovunque nel mondo, facendo un appello speciale agli innovatori in ambito pagamenti di tutte le razze/etnie, età, genere e orientamento sessuale.