Vivendi, Canal Plus mette il turbo alle vendite: Bolloré incassa oltre 2 mld

Vivendi, nel primo trimestre dell'anno vendite per 2,4 miliardi

Vivendi, il gruppo francese dei media presieduto dal magnate Vincent Bolloré, ha conseguito nel primo trimestre vendite pari a 2,4 miliardi di euro, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente a cambi costanti ed escludendo le acquisizioni. A renderlo noto una nota della società che nello stesso periodo del 2021 aveva registrato vendite pari a 2,1 miliardi.

Canal Plus, la divisione pay tv, la più grande risorsa dell'azienda dopo lo spin-off di Universal Music Group, ha registrato un aumento delle vendite pari al 6% a 1,45 miliardi di euro. Bene anche le vendite dell'unitù pubblicitaria di Vivendi, Havas, che sono aumentate dell'11,3% a 591 milioni di euro. Registra invece un leggero calo delle vendite Editis.

Nel dettaglio, l'intero conglomerato francese Bollorè ha registrato nel primo trimestre un balzo del 33% del fatturato a 5,7 miliardi di euro, grazie in particolare all'aumento dei diritti di movimentazione portuale e all'aumento dei prezzi del petrolio legati alla guerra in Ucraina. A cambi e perimetro costanti, ha comunicato il gruppo, l'attività di trasporto e logistica ha segnato una crescita del 47% a 2,4 miliardi di euro.

La filiale africana, la cui vendita per 5,7 miliardi di euro all'armatore italo-svizzero MSC dovrebbe concludersi entro un anno, ha visto crescere le vendite del 16% a 627 milioni di euro. L'attività di logistica petrolifera ha beneficiato dal canto suo "dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina" e il suo fatturato è aumentato del 52% a 848 milioni di euro. Infine, l'attività di stoccaggio dell'energia elettrica e le altre attività industriali del gruppo hanno visto aumentare i ricavi del 44% a 112 milioni di euro.

