73° Festival: al Virgo Village Sanremo il Convegno Internazionale sulla musica

73esima edizione del Festival: al Virgo Village Sanremo il Convegno Internazionale sulla Musica

Nel Villaggio Ufficiale della Musica, il Vice-Ministro alla Cultura Vittorio Sgarbi e alcuni esponenti di spicco di Warner Music e Sony, con moltissimi altri esperti di economia musicale (cantanti, produttori, discografici e giornalisti di settore) si confronteranno sul tema della Musica come Asset di Investimento.

Manca poco all’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo che, quest’anno, propone una novità assoluta: presso la storica dimora di Villa Ormond, infatti, a pochi passi dall’Ariston, è tutto pronto per l’inaugurazione del Virgo Village Sanremo, il Villaggio Ufficiale della Musica che, da lunedì 6 febbraio aprirà i battenti per accogliere tutti i cantanti in gara, che da qui passeranno per le interviste con Radio Kiss Kiss, e il grande pubblico che potrà assistere a tutta una serie di iniziative musicali e socio-culturali per le quali saranno allestiti studi televisivi, postazioni radio, aree food, show-case, cene di gala, party fashion show, sfilate di moda e momenti istituzionali.

Cos'è il Virgo Village Sanremo, cuore pulsante del Festival

Il Villaggio, fortemente voluto dal Colosso Finanziario Elvetico VIRGO FUND, con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, aprirà tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 20:30. Si comincerà lunedì 6 febbraio con il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale a cui seguirà un importante Convegno sulla Musica: “Virgo Village Sanremo – La Musica come Asset di Investimento” con la partecipazione di esperti di economia musicale, cantanti, produttori discografici e giornalisti di settore. Tra i protagonisti annunciati, anche il Vice-Ministro alla Cultura Vittorio Sgarbi, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il filosofo e saggista di fama internazionale Diego Fusaro, Jo Squillo in rappresentanza del gruppo cantanti, Ieraci per Radio Kiss Kiss, un rappresentante eminente di Spotify e con loro alcuni esponenti di spicco delle maggiori case discografiche dalla Warner Music alla Sony, oltre ai massimi rappresentanti delle Istituzioni di Comune e Regione che hanno patrocinato l’evento. Appuntamento, dunque, a lunedì 6 febbraio per lo start ufficiale presso Villa Ormond, in Corso Felice Cavallotti 113 a Sanremo.